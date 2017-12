Il volo Ryanair Treviso – Palermo, dello scorso 23 dicembre, è stato cancellato, gravi disagi per i 180 passeggeri che sarebbero dovuti partire, alle 22.20, per trascorrere le vacanze di Natale in Sicilia. A causare la cancellazione del volo, i turni di lavoro estenuanti per piloti, hostess e steward che in un solo giorno hanno sforato il tetto massimo di servizio prestato fissato in 12 ore. Oltre al danno la beffa, per i 180 sfortunati, difatti la Compagnia irlandese non aveva previsto altri voli per Palermo se non dopo Natale. Ai passeggeri è stato offerto un pernottamento in albergo e la possibilità di raggiungere la Sicilia in pullman, con un viaggio di 1400 chilometri.

“Ennesimo disagio causato dalla compagnia irlandese – denuncia Manlio Arnone presidente dell’Unione dei Consumatori – una viaggio diventato un incubo per i 180 passeggeri del volo Treviso-Palermo, per coloro che hanno subito disagi offriremo assistenza attraverso i nostri legali inoltre gli utenti hanno diritto a chiedere un indennizzo di 250 euro, chi vuole può compilare i moduli messi gratuitamente a disposizione sul nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it oppure rivolgersi al nostro numero di telefono 091 6190601”.